The Rift Platform is the “Shopify App Store for AI Agents” - it lists and sells AI modules that will allow anyone to supercharge their AI agent and seamlessly give it skills ranging from validating blockchain nodes to creating and selling NFT art on a custom storefront, and much more. The problem today is that most of these AI agents are financially dumb immediately post-launch (e.g. only being able to post on X) and making them “smart” requires significant development effort and specialized knowledge. The Rift Platform aims to seamlessly give these agents the skills needed to actually become real revenue-generating entities and manage their treasuries with minimal development effort.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj RIFT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja RIFT tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
