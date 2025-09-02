Više o RIFT

RIFT AI Logotip

RIFT AI Cijena (RIFT)

Neuvršten

1 RIFT u USD cijena uživo:

+0.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena RIFT AI (RIFT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:55:12 (UTC+8)

RIFT AI (RIFT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.08%

+0.31%

-18.33%

-18.33%

RIFT AI (RIFT) cijena u stvarnom vremenu je $0.0073566. Tijekom protekla 24 sata, RIFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00705232 i najviše cijene $ 0.0073979, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RIFT je $ 0.02960724, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00606932.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RIFT se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, +0.31% u posljednjih 24 sata i -18.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RIFT AI (RIFT)

$ 7.38M
$ 7.38M$ 7.38M

--
----

$ 7.38M
$ 7.38M$ 7.38M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,067.822772
999,997,067.822772 999,997,067.822772

Trenutačna tržišna kapitalizacija RIFT AI je $ 7.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RIFT je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999997067.822772. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.38M.

RIFT AI (RIFT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz RIFT AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz RIFT AI u USD iznosila je $ +0.0001331206.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz RIFT AI u USD iznosila je $ +0.0003257097.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz RIFT AI u USD iznosila je $ -0.002735804756121857.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.31%
30 dana$ +0.0001331206+1.81%
60 dana$ +0.0003257097+4.43%
90 dana$ -0.002735804756121857-27.10%

Što je RIFT AI (RIFT)

The Rift Platform is the “Shopify App Store for AI Agents” - it lists and sells AI modules that will allow anyone to supercharge their AI agent and seamlessly give it skills ranging from validating blockchain nodes to creating and selling NFT art on a custom storefront, and much more. The problem today is that most of these AI agents are financially dumb immediately post-launch (e.g. only being able to post on X) and making them “smart” requires significant development effort and specialized knowledge. The Rift Platform aims to seamlessly give these agents the skills needed to actually become real revenue-generating entities and manage their treasuries with minimal development effort.

RIFT AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će RIFT AI (RIFT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših RIFT AI (RIFT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za RIFT AI.

Provjerite RIFT AI predviđanje cijene sada!

RIFT u lokalnim valutama

RIFT AI (RIFT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike RIFT AI (RIFT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RIFT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o RIFT AI (RIFT)

Koliko RIFT AI (RIFT) vrijedi danas?
Cijena RIFT uživo u USD je 0.0073566 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RIFT u USD?
Trenutačna cijena RIFT u USD je $ 0.0073566. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija RIFT AI?
Tržišna kapitalizacija za RIFT je $ 7.38M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RIFT?
Količina u optjecaju za RIFT je 1000.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RIFT?
RIFT je postigao ATH cijenu od 0.02960724 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RIFT?
RIFT je vidio ATL cijenu od 0.00606932 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RIFT?
24-satni obujam trgovanja za RIFT je -- USD.
Hoće li RIFT još narasti ove godine?
RIFT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RIFT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
