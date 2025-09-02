RIFT AI (RIFT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00705232 $ 0.00705232 $ 0.00705232 24-satna najniža cijena $ 0.0073979 $ 0.0073979 $ 0.0073979 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00705232$ 0.00705232 $ 0.00705232 24-satna najviša cijena $ 0.0073979$ 0.0073979 $ 0.0073979 Najviša cijena ikada $ 0.02960724$ 0.02960724 $ 0.02960724 Najniža cijena $ 0.00606932$ 0.00606932 $ 0.00606932 Promjena cijene (1H) -0.08% Promjena cijene (1D) +0.31% Promjena cijene (7D) -18.33% Promjena cijene (7D) -18.33%

RIFT AI (RIFT) cijena u stvarnom vremenu je $0.0073566. Tijekom protekla 24 sata, RIFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00705232 i najviše cijene $ 0.0073979, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RIFT je $ 0.02960724, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00606932.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RIFT se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, +0.31% u posljednjih 24 sata i -18.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RIFT AI (RIFT)

Tržišna kapitalizacija $ 7.38M$ 7.38M $ 7.38M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.38M$ 7.38M $ 7.38M Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,997,067.822772 999,997,067.822772 999,997,067.822772

Trenutačna tržišna kapitalizacija RIFT AI je $ 7.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RIFT je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999997067.822772. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.38M.