$RIF token represents longevity experiments performed with the compound Rifampicin. These experiments are live-streamed on Pump Science. What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms. What is Rifampicin? Rifampicin is traditionally known as an antibiotic, but it's been gaining attention for its surprising effects on aging. In tiny organisms like C. elegans (a model organism often used in aging research), Rifampicin has been shown to activate the cell's natural defense mechanisms against stress and damage. Imagine it as a sort of "cellular coach," encouraging cells to stay healthy and resilient by protecting against harmful oxidative stress and maintaining the quality of proteins within the cell. These protective effects help the worms live longer and healthier lives. While it's still early days, and we don't yet know if Rifampicin can do the same in humans, its ability to promote cellular health makes it an exciting area of research in the quest for anti-aging therapies​. Službena web stranica: https://pump-science-app.vercel.app/experiments/RIF Bijela knjiga: https://pumpscience.gitbook.io/pump.science

Rifampicin ($RIF) Tokenomika i analiza cijena Tržišna kapitalizacija: $ 2.12M Ukupna količina: $ 999.66M Količina u optjecaju: $ 999.66M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.12M Povijesni maksimum: $ 0.247831 Povijesni minimum: $ 0.00137371 Trenutna cijena: $ 0.00211674

Rifampicin ($RIF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Rifampicin ($RIF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $RIF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $RIF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

