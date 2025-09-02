Rifampicin ($RIF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00213678 $ 0.00213678 $ 0.00213678 24-satna najniža cijena $ 0.00228057 $ 0.00228057 $ 0.00228057 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00213678$ 0.00213678 $ 0.00213678 24-satna najviša cijena $ 0.00228057$ 0.00228057 $ 0.00228057 Najviša cijena ikada $ 0.247831$ 0.247831 $ 0.247831 Najniža cijena $ 0.00137371$ 0.00137371 $ 0.00137371 Promjena cijene (1H) +0.52% Promjena cijene (1D) -0.65% Promjena cijene (7D) -12.69% Promjena cijene (7D) -12.69%

Rifampicin ($RIF) cijena u stvarnom vremenu je $0.00221874. Tijekom protekla 24 sata, $RIFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00213678 i najviše cijene $ 0.00228057, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $RIF je $ 0.247831, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00137371.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $RIF se promijenio za +0.52% u posljednjih sat vremena, -0.65% u posljednjih 24 sata i -12.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rifampicin ($RIF)

Tržišna kapitalizacija $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M Količina u optjecaju 999.66M 999.66M 999.66M Ukupna količina 999,655,351.8 999,655,351.8 999,655,351.8

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rifampicin je $ 2.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $RIF je 999.66M, s ukupnom količinom od 999655351.8. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.22M.