Riecoin (RIC) Informacije Riecoin is a peer to peer digital currency released in 2014. It takes inspiration from the historical Spesmilo and Stelo world currencies projects, and is based on Bitcoin, which can be seen as their spiritual successor as a world and borderless currency. Riecoin follows in their footsteps into becoming one as well, and notably supports and concretizes the idea that the gigantic mining resources can also serve scientific research, thus power a world currency of greater value for the society. Službena web stranica: https://riecoin.xyz/ Bijela knjiga: https://riecoin.xyz/Whitepaper

Riecoin (RIC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Riecoin (RIC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 510.67K $ 510.67K $ 510.67K Ukupna količina: $ 84.00M $ 84.00M $ 84.00M Količina u optjecaju: $ 70.15M $ 70.15M $ 70.15M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 611.49K $ 611.49K $ 611.49K Povijesni maksimum: $ 0.56919 $ 0.56919 $ 0.56919 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00727966 $ 0.00727966 $ 0.00727966 Saznajte više o cijeni Riecoin (RIC)

Riecoin (RIC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Riecoin (RIC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RIC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RIC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RIC tokena, istražite RIC cijenu tokena uživo!

