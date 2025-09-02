Riecoin (RIC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00690017 24-satna najviša cijena $ 0.00731846 Najviša cijena ikada $ 0.56919 Najniža cijena $ 0.0003386 Promjena cijene (1H) +3.88% Promjena cijene (1D) -1.75% Promjena cijene (7D) -7.78%

Riecoin (RIC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00718786. Tijekom protekla 24 sata, RICtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00690017 i najviše cijene $ 0.00731846, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RIC je $ 0.56919, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0003386.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RIC se promijenio za +3.88% u posljednjih sat vremena, -1.75% u posljednjih 24 sata i -7.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Riecoin (RIC)

Tržišna kapitalizacija $ 504.11K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 603.78K Količina u optjecaju 70.13M Ukupna količina 84,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Riecoin je $ 504.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RIC je 70.13M, s ukupnom količinom od 84000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 603.78K.