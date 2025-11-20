Ridotto Cijena danas

Trenutačna cijena Ridotto (RDT) danas je $ 0.00381686, s promjenom od 60.58% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RDT u USD je $ 0.00381686 po RDT.

Ridotto trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,201,097, s količinom u optjecaju od 314.76M RDT. Tijekom posljednja 24 sata, RDT trgovao je između $ 0.00235671 (niska) i $ 0.00480071 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.51, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00235671.

U kratkoročnim performansama, RDT se kretao -0.07% u posljednjem satu i -25.42% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Ridotto (RDT)

Tržišna kapitalizacija $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Količina u optjecaju 314.76M 314.76M 314.76M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ridotto je $ 1.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RDT je 314.76M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.91M.