Ridges AI (SN62) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 19.82 $ 19.82 $ 19.82 24-satna najniža cijena $ 24.46 $ 24.46 $ 24.46 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 19.82$ 19.82 $ 19.82 24-satna najviša cijena $ 24.46$ 24.46 $ 24.46 Najviša cijena ikada $ 33.37$ 33.37 $ 33.37 Najniža cijena $ 1.42$ 1.42 $ 1.42 Promjena cijene (1H) -0.38% Promjena cijene (1D) -0.90% Promjena cijene (7D) +26.90% Promjena cijene (7D) +26.90%

Ridges AI (SN62) cijena u stvarnom vremenu je $23.85. Tijekom protekla 24 sata, SN62trgovalo je između najniže cijene $ 19.82 i najviše cijene $ 24.46, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN62 je $ 33.37, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.42.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN62 se promijenio za -0.38% u posljednjih sat vremena, -0.90% u posljednjih 24 sata i +26.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ridges AI (SN62)

Tržišna kapitalizacija $ 57.80M$ 57.80M $ 57.80M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 57.80M$ 57.80M $ 57.80M Količina u optjecaju 2.42M 2.42M 2.42M Ukupna količina 2,420,392.043590402 2,420,392.043590402 2,420,392.043590402

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ridges AI je $ 57.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN62 je 2.42M, s ukupnom količinom od 2420392.043590402. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.80M.