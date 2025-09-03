Riddle by Virtuals (RIDDLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.02% Promjena cijene (1D) -7.77% Promjena cijene (7D) -31.90% Promjena cijene (7D) -31.90%

Riddle by Virtuals (RIDDLE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RIDDLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RIDDLE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RIDDLE se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -7.77% u posljednjih 24 sata i -31.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Riddle by Virtuals (RIDDLE)

Tržišna kapitalizacija $ 10.68K$ 10.68K $ 10.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.62K$ 13.62K $ 13.62K Količina u optjecaju 784.50M 784.50M 784.50M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Riddle by Virtuals je $ 10.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RIDDLE je 784.50M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.62K.