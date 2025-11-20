Rico Cijena danas

Trenutačna cijena Rico (RICO) danas je $ 0.00002216, s promjenom od 0.51% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RICO u USD je $ 0.00002216 po RICO.

Rico trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 22,154, s količinom u optjecaju od 999.72M RICO. Tijekom posljednja 24 sata, RICO trgovao je između $ 0.00002056 (niska) i $ 0.00002269 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00498677, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002045.

U kratkoročnim performansama, RICO se kretao -0.80% u posljednjem satu i -18.08% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Rico (RICO)

Tržišna kapitalizacija $ 22.15K$ 22.15K $ 22.15K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.15K$ 22.15K $ 22.15K Količina u optjecaju 999.72M 999.72M 999.72M Ukupna količina 999,722,611.4 999,722,611.4 999,722,611.4

