Ricky The Raccoon Cijena danas

Trenutačna cijena Ricky The Raccoon (RICKY) danas je $ 0.00001827, s promjenom od 1.96% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RICKY u USD je $ 0.00001827 po RICKY.

Ricky The Raccoon trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 18,267.69, s količinom u optjecaju od 1.00B RICKY. Tijekom posljednja 24 sata, RICKY trgovao je između $ 0.00001726 (niska) i $ 0.00001866 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00478606, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001584.

U kratkoročnim performansama, RICKY se kretao -0.49% u posljednjem satu i -53.44% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Ricky The Raccoon (RICKY)

Tržišna kapitalizacija $ 18.27K$ 18.27K $ 18.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.27K$ 18.27K $ 18.27K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ricky The Raccoon je $ 18.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RICKY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.27K.