Rick the NPC (RICK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00102626$ 0.00102626 $ 0.00102626 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.57% Promjena cijene (1D) -3.00% Promjena cijene (7D) -6.17% Promjena cijene (7D) -6.17%

Rick the NPC (RICK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RICKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RICK je $ 0.00102626, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RICK se promijenio za -0.57% u posljednjih sat vremena, -3.00% u posljednjih 24 sata i -6.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rick the NPC (RICK)

Tržišna kapitalizacija $ 60.12K$ 60.12K $ 60.12K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 60.12K$ 60.12K $ 60.12K Količina u optjecaju 999.92M 999.92M 999.92M Ukupna količina 999,922,253.005482 999,922,253.005482 999,922,253.005482

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rick the NPC je $ 60.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RICK je 999.92M, s ukupnom količinom od 999922253.005482. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 60.12K.