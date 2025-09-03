RICH on SOL (RICH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00234011$ 0.00234011 $ 0.00234011 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +3.40% Promjena cijene (7D) -3.23% Promjena cijene (7D) -3.23%

RICH on SOL (RICH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RICHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RICH je $ 0.00234011, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RICH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +3.40% u posljednjih 24 sata i -3.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RICH on SOL (RICH)

Tržišna kapitalizacija $ 30.10K$ 30.10K $ 30.10K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.10K$ 30.10K $ 30.10K Količina u optjecaju 902.37M 902.37M 902.37M Ukupna količina 902,366,305.0 902,366,305.0 902,366,305.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RICH on SOL je $ 30.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RICH je 902.37M, s ukupnom količinom od 902366305.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.10K.