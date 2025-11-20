Ribbit on Base Cijena danas

Trenutačna cijena Ribbit on Base (RIBBIT) danas je $ 0.00001936, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RIBBIT u USD je $ 0.00001936 po RIBBIT.

Ribbit on Base trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 19,361.89, s količinom u optjecaju od 1.00B RIBBIT. Tijekom posljednja 24 sata, RIBBIT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00050938, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001566.

U kratkoročnim performansama, RIBBIT se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Ribbit on Base (RIBBIT)

Tržišna kapitalizacija $ 19.36K$ 19.36K $ 19.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.36K$ 19.36K $ 19.36K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ribbit on Base je $ 19.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RIBBIT je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.36K.