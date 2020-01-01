Rhun Capital (RHUN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Rhun Capital (RHUN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Rhun Capital (RHUN) Informacije We’re building an innovative AI agent launchpad tailored for capital managers and crypto researchers. Our platform empowers you to contribute and discover valuable financial insights, create highly customized AI agents powered by your high-quality research, and track their performance with precision. Unlock the potential to optimize decision-making and drive success by leveraging advanced tools and real-time data analysis. Collaborate with a network of like-minded professionals, share insights, and refine strategies to stay ahead in the rapidly evolving world of finance. Whether you're exploring crypto opportunities or managing capital, our launchpad provides the resources to transform your expertise into actionable intelligence. Službena web stranica: https://rhun.io Kupi RHUN odmah!

Rhun Capital (RHUN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Rhun Capital (RHUN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18.81K $ 18.81K $ 18.81K Ukupna količina: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Količina u optjecaju: $ 964.89M $ 964.89M $ 964.89M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 19.49K $ 19.49K $ 19.49K Povijesni maksimum: $ 0.00486932 $ 0.00486932 $ 0.00486932 Povijesni minimum: $ 0.00001813 $ 0.00001813 $ 0.00001813 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Rhun Capital (RHUN)

Rhun Capital (RHUN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Rhun Capital (RHUN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RHUN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RHUN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RHUN tokena, istražite RHUN cijenu tokena uživo!

