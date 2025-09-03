Rhun Capital (RHUN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00486932$ 0.00486932 $ 0.00486932 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.97% Promjena cijene (7D) +1.50% Promjena cijene (7D) +1.50%

Rhun Capital (RHUN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RHUNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RHUN je $ 0.00486932, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RHUN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.97% u posljednjih 24 sata i +1.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rhun Capital (RHUN)

Tržišna kapitalizacija $ 19.27K$ 19.27K $ 19.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.97K$ 19.97K $ 19.97K Količina u optjecaju 964.89M 964.89M 964.89M Ukupna količina 999,949,265.12137 999,949,265.12137 999,949,265.12137

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rhun Capital je $ 19.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RHUN je 964.89M, s ukupnom količinom od 999949265.12137. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.97K.