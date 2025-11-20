Rhetor Cijena danas

Trenutačna cijena Rhetor (RT) danas je $ 0.00860588, s promjenom od 0.54% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RT u USD je $ 0.00860588 po RT.

Rhetor trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,598,020, s količinom u optjecaju od 1000.00M RT. Tijekom posljednja 24 sata, RT trgovao je između $ 0.00794852 (niska) i $ 0.00870261 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02402558, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00794852.

U kratkoročnim performansama, RT se kretao +0.01% u posljednjem satu i -24.67% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Rhetor (RT)

