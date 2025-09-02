RFOX (RFOX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00024704 $ 0.00024704 $ 0.00024704 24-satna najniža cijena $ 0.00084432 $ 0.00084432 $ 0.00084432 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00024704$ 0.00024704 $ 0.00024704 24-satna najviša cijena $ 0.00084432$ 0.00084432 $ 0.00084432 Najviša cijena ikada $ 0.377778$ 0.377778 $ 0.377778 Najniža cijena $ 0.00017105$ 0.00017105 $ 0.00017105 Promjena cijene (1H) -0.18% Promjena cijene (1D) -1.01% Promjena cijene (7D) -68.00% Promjena cijene (7D) -68.00%

RFOX (RFOX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00027233. Tijekom protekla 24 sata, RFOXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00024704 i najviše cijene $ 0.00084432, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RFOX je $ 0.377778, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00017105.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RFOX se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, -1.01% u posljednjih 24 sata i -68.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RFOX (RFOX)

Tržišna kapitalizacija $ 525.59K$ 525.59K $ 525.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 541.71K$ 541.71K $ 541.71K Količina u optjecaju 1.93B 1.93B 1.93B Ukupna količina 1,988,838,078.0 1,988,838,078.0 1,988,838,078.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RFOX je $ 525.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RFOX je 1.93B, s ukupnom količinom od 1988838078.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 541.71K.