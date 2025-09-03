rexbt by Virtuals (REXBT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00419595$ 0.00419595 $ 0.00419595 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.97% Promjena cijene (1D) -0.17% Promjena cijene (7D) -0.50% Promjena cijene (7D) -0.50%

rexbt by Virtuals (REXBT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, REXBTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REXBT je $ 0.00419595, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REXBT se promijenio za +0.97% u posljednjih sat vremena, -0.17% u posljednjih 24 sata i -0.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu rexbt by Virtuals (REXBT)

Tržišna kapitalizacija $ 47.08K$ 47.08K $ 47.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 47.08K$ 47.08K $ 47.08K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,993,561.314684 999,993,561.314684 999,993,561.314684

Trenutačna tržišna kapitalizacija rexbt by Virtuals je $ 47.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REXBT je 999.99M, s ukupnom količinom od 999993561.314684. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.08K.