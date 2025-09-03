Više o REWARD

Rewardable Logotip

Rewardable Cijena (REWARD)

Neuvršten

1 REWARD u USD cijena uživo:

--
----
-12.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Rewardable (REWARD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:24:25 (UTC+8)

Rewardable (REWARD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.611392
$ 0.611392$ 0.611392

$ 0
$ 0$ 0

-14.18%

-12.88%

-58.24%

-58.24%

Rewardable (REWARD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, REWARDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REWARD je $ 0.611392, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REWARD se promijenio za -14.18% u posljednjih sat vremena, -12.88% u posljednjih 24 sata i -58.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rewardable (REWARD)

$ 27.34K
$ 27.34K$ 27.34K

--
----

$ 110.33K
$ 110.33K$ 110.33K

247.79M
247.79M 247.79M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rewardable je $ 27.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REWARD je 247.79M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 110.33K.

Rewardable (REWARD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Rewardable u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Rewardable u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Rewardable u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Rewardable u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-12.88%
30 dana$ 0+347.25%
60 dana$ 0+603.87%
90 dana$ 0--

Što je Rewardable (REWARD)

Rewardable is an AI-driven, task-to-earn platform designed to connect verified users with Web3 brands seeking authentic engagement. The platform allows individuals to earn money by completing online tasks such as social media engagement, surveys, content creation, and beta testing. Each task is rewarded with the platform's native utility token, $REWARD, which users can earn, stake, and use for transactions within the ecosystem. Built on Base and enabled by LayerZero for omnichain functionality, the platform ensures a seamless and secure experience across blockchain networks. Rewardable emphasizes transparency, trust, and authenticity, using its proprietary IDscore reputation system to evaluate user credibility based on task performance, social media verification, and wallet activity. The $REWARD token, an ERC-20 OFT (Omnichain Fungible Token), incorporates a deflationary mechanism, where a portion of task-based platform fees is burned, reducing the circulating supply and driving long-term value. Rewardable aims to empower users to actively participate in the Web3 economy while helping brands achieve meaningful growth and engagement.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Rewardable (REWARD)

Koliko Rewardable (REWARD) vrijedi danas?
Cijena REWARD uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena REWARD u USD?
Trenutačna cijena REWARD u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Rewardable?
Tržišna kapitalizacija za REWARD je $ 27.34K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za REWARD?
Količina u optjecaju za REWARD je 247.79M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za REWARD?
REWARD je postigao ATH cijenu od 0.611392 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za REWARD?
REWARD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za REWARD?
24-satni obujam trgovanja za REWARD je -- USD.
Hoće li REWARD još narasti ove godine?
REWARD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte REWARD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:24:25 (UTC+8)

Rewardable (REWARD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.