Rewardable (REWARD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.611392$ 0.611392 $ 0.611392 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -14.18% Promjena cijene (1D) -12.88% Promjena cijene (7D) -58.24% Promjena cijene (7D) -58.24%

Rewardable (REWARD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, REWARDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REWARD je $ 0.611392, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REWARD se promijenio za -14.18% u posljednjih sat vremena, -12.88% u posljednjih 24 sata i -58.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rewardable (REWARD)

Tržišna kapitalizacija $ 27.34K$ 27.34K $ 27.34K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 110.33K$ 110.33K $ 110.33K Količina u optjecaju 247.79M 247.79M 247.79M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rewardable je $ 27.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REWARD je 247.79M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 110.33K.