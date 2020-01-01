Revuto (REVU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Revuto (REVU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Revuto (REVU) Informacije In general: Revuto helps people manage and pay for their subscriptions by leveraging crypto and DeFi services. The end goal is to help users manage their subscriptions, avoid free-trial traps, and save money by paying less than they would with fiat money. The market is vast because, on average, we all use and pay for at least 2-3 subscriptions every month. As the subscription economy is growing by 100% year over year, we’ll spend even more money on subscriptions in the future and lose cash on subscriptions we don’t use and/or forget about. More importantly, with Revuto dApp and by staking REVU in liquidity pools, Revuto users will be able to provide liquidity to other Revuto users on the subscription due date(s) and make their money work for them (earn yield). Službena web stranica: https://crypto.revuto.com/ Kupi REVU odmah!

Revuto (REVU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Revuto (REVU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 769.71K $ 769.71K $ 769.71K Ukupna količina: $ 280.13M $ 280.13M $ 280.13M Količina u optjecaju: $ 182.11M $ 182.11M $ 182.11M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Povijesni maksimum: $ 0.240161 $ 0.240161 $ 0.240161 Povijesni minimum: $ 0.00381177 $ 0.00381177 $ 0.00381177 Trenutna cijena: $ 0.00421586 $ 0.00421586 $ 0.00421586 Saznajte više o cijeni Revuto (REVU)

Revuto (REVU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Revuto (REVU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj REVU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja REVU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku REVU tokena, istražite REVU cijenu tokena uživo!

