Revshare (REVS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00102696 $ 0.00102696 $ 0.00102696 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00102696$ 0.00102696 $ 0.00102696 Najviša cijena ikada $ 0.00217205$ 0.00217205 $ 0.00217205 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -11.34% Promjena cijene (1D) +25.28% Promjena cijene (7D) +44.92% Promjena cijene (7D) +44.92%

Revshare (REVS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, REVStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00102696, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REVS je $ 0.00217205, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REVS se promijenio za -11.34% u posljednjih sat vremena, +25.28% u posljednjih 24 sata i +44.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Revshare (REVS)

Tržišna kapitalizacija $ 707.46K$ 707.46K $ 707.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 707.46K$ 707.46K $ 707.46K Količina u optjecaju 787.96M 787.96M 787.96M Ukupna količina 787,958,508.4376861 787,958,508.4376861 787,958,508.4376861

Trenutačna tržišna kapitalizacija Revshare je $ 707.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REVS je 787.96M, s ukupnom količinom od 787958508.4376861. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 707.46K.