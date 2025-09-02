Revomon (REVO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01905975 $ 0.01905975 $ 0.01905975 24-satna najniža cijena $ 0.01920739 $ 0.01920739 $ 0.01920739 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01905975$ 0.01905975 $ 0.01905975 24-satna najviša cijena $ 0.01920739$ 0.01920739 $ 0.01920739 Najviša cijena ikada $ 0.168708$ 0.168708 $ 0.168708 Najniža cijena $ 0.00518872$ 0.00518872 $ 0.00518872 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -0.26% Promjena cijene (7D) -3.14% Promjena cijene (7D) -3.14%

Revomon (REVO) cijena u stvarnom vremenu je $0.01911552. Tijekom protekla 24 sata, REVOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01905975 i najviše cijene $ 0.01920739, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REVO je $ 0.168708, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00518872.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REVO se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.26% u posljednjih 24 sata i -3.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Revomon (REVO)

Tržišna kapitalizacija $ 585.57K$ 585.57K $ 585.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 879.31K$ 879.31K $ 879.31K Količina u optjecaju 30.63M 30.63M 30.63M Ukupna količina 46,000,000.0 46,000,000.0 46,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Revomon je $ 585.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REVO je 30.63M, s ukupnom količinom od 46000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 879.31K.