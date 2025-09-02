Revolt 2 Earn (RVLT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.17% Promjena cijene (1D) -4.27% Promjena cijene (7D) -6.76% Promjena cijene (7D) -6.76%

Revolt 2 Earn (RVLT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RVLTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RVLT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RVLT se promijenio za -1.17% u posljednjih sat vremena, -4.27% u posljednjih 24 sata i -6.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Revolt 2 Earn (RVLT)

Tržišna kapitalizacija $ 804.18K$ 804.18K $ 804.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 808.55K$ 808.55K $ 808.55K Količina u optjecaju 65.07T 65.07T 65.07T Ukupna količina 65,424,725,966,677.0 65,424,725,966,677.0 65,424,725,966,677.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Revolt 2 Earn je $ 804.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RVLT je 65.07T, s ukupnom količinom od 65424725966677.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 808.55K.