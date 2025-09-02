Više o RVLT

Revolt 2 Earn Logotip

Revolt 2 Earn Cijena (RVLT)

Neuvršten

1 RVLT u USD cijena uživo:

--
----
-4.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Revolt 2 Earn (RVLT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:26:57 (UTC+8)

Revolt 2 Earn (RVLT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.17%

-4.27%

-6.76%

-6.76%

Revolt 2 Earn (RVLT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RVLTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RVLT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RVLT se promijenio za -1.17% u posljednjih sat vremena, -4.27% u posljednjih 24 sata i -6.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Revolt 2 Earn (RVLT)

$ 804.18K
$ 804.18K$ 804.18K

--
----

$ 808.55K
$ 808.55K$ 808.55K

65.07T
65.07T 65.07T

65,424,725,966,677.0
65,424,725,966,677.0 65,424,725,966,677.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Revolt 2 Earn je $ 804.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RVLT je 65.07T, s ukupnom količinom od 65424725966677.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 808.55K.

Revolt 2 Earn (RVLT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Revolt 2 Earn u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Revolt 2 Earn u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Revolt 2 Earn u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Revolt 2 Earn u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-4.27%
30 dana$ 0+1.83%
60 dana$ 0-1.46%
90 dana$ 0--

Što je Revolt 2 Earn (RVLT)

(RVLT) is CULT DAOs first ecosystem token, and has been built on the Polygon network as a Polygon POS token with 0.4% taxation. Whereas CULT works to fund protocols furthering decentralization, RVLT seeks to support The Many individuals who are working towards the same goal. Each month 490 stakers (+10 consistent NFT owners) are picked randomly from all RVLT stakers (uRVLT owners). These 500 have the job of approving or disapproving submissions by the users of the actions they have taken to help the CULT ecosystem, and support the revolution. This could be as simple as stickering, leafleting, shilling or civil disobedience. This protocol exists to allow The Many to not have to rely on wage labour fully, or in part and to fill the gap and pay users to further the cause of decentralization and the CULT ecosystem

Resurs Revolt 2 Earn (RVLT)

Službena web-stranica

Revolt 2 Earn Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Revolt 2 Earn (RVLT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Revolt 2 Earn (RVLT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Revolt 2 Earn.

Provjerite Revolt 2 Earn predviđanje cijene sada!

RVLT u lokalnim valutama

Revolt 2 Earn (RVLT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Revolt 2 Earn (RVLT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RVLT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Revolt 2 Earn (RVLT)

Koliko Revolt 2 Earn (RVLT) vrijedi danas?
Cijena RVLT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RVLT u USD?
Trenutačna cijena RVLT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Revolt 2 Earn?
Tržišna kapitalizacija za RVLT je $ 804.18K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RVLT?
Količina u optjecaju za RVLT je 65.07T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RVLT?
RVLT je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RVLT?
RVLT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RVLT?
24-satni obujam trgovanja za RVLT je -- USD.
Hoće li RVLT još narasti ove godine?
RVLT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RVLT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:26:57 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

