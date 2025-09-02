Više o RVST

Revest Finance Logotip

Revest Finance Cijena (RVST)

Neuvršten

1 RVST u USD cijena uživo:

$0.00642579
$0.00642579$0.00642579
+1.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Revest Finance (RVST)
Revest Finance (RVST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00632944
24-satna najniža cijena
$ 0.00640733
24-satna najviša cijena

$ 0.00632944
$ 0.00640733
$ 0.534352
$ 0.00322057
+1.03%

+1.03%

-3.47%

-3.47%

Revest Finance (RVST) cijena u stvarnom vremenu je $0.00642579. Tijekom protekla 24 sata, RVSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00632944 i najviše cijene $ 0.00640733, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RVST je $ 0.534352, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00322057.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RVST se promijenio za +1.03% u posljednjih sat vremena, +1.03% u posljednjih 24 sata i -3.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Revest Finance (RVST)

$ 585.67K
--
$ 642.58K
91.14M
100,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Revest Finance je $ 585.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RVST je 91.14M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 642.58K.

Revest Finance (RVST) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Revest Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Revest Finance u USD iznosila je $ +0.0002874641.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Revest Finance u USD iznosila je $ +0.0047294823.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Revest Finance u USD iznosila je $ -0.000567307328488508.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.03%
30 dana$ +0.0002874641+4.47%
60 dana$ +0.0047294823+73.60%
90 dana$ -0.000567307328488508-8.11%

Što je Revest Finance (RVST)

Resurs Revest Finance (RVST)

Službena web-stranica

Revest Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Revest Finance (RVST) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Revest Finance (RVST) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Revest Finance.

Provjerite Revest Finance predviđanje cijene sada!

RVST u lokalnim valutama

Revest Finance (RVST) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Revest Finance (RVST) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RVST opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Revest Finance (RVST)

Koliko Revest Finance (RVST) vrijedi danas?
Cijena RVST uživo u USD je 0.00642579 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RVST u USD?
Trenutačna cijena RVST u USD je $ 0.00642579. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Revest Finance?
Tržišna kapitalizacija za RVST je $ 585.67K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RVST?
Količina u optjecaju za RVST je 91.14M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RVST?
RVST je postigao ATH cijenu od 0.534352 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RVST?
RVST je vidio ATL cijenu od 0.00322057 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RVST?
24-satni obujam trgovanja za RVST je -- USD.
Hoće li RVST još narasti ove godine?
RVST mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RVST predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.