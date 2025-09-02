Revest Finance (RVST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00632944 24-satna najviša cijena $ 0.00640733 Najviša cijena ikada $ 0.534352 Najniža cijena $ 0.00322057 Promjena cijene (1H) +1.03% Promjena cijene (1D) +1.03% Promjena cijene (7D) -3.47%

Revest Finance (RVST) cijena u stvarnom vremenu je $0.00642579. Tijekom protekla 24 sata, RVSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00632944 i najviše cijene $ 0.00640733, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RVST je $ 0.534352, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00322057.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RVST se promijenio za +1.03% u posljednjih sat vremena, +1.03% u posljednjih 24 sata i -3.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Revest Finance (RVST)

Tržišna kapitalizacija $ 585.67K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 642.58K Količina u optjecaju 91.14M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Revest Finance je $ 585.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RVST je 91.14M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 642.58K.