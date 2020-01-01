Revenue Coin (RVC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Revenue Coin (RVC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Revenue Coin (RVC) Informacije Revenue Coin (RVC) holders fund high-tech companies to scale marketing, sales, and social activities. Startups receiving funding allocate a % of revenues to the systematic purchase of RVC from the market, reducing supply and increasing its valuation. Revenue Coin is a deflationary token, and its quantity is fixed in a smart contract. RVC supply on the market will decrease due to monthly buyback and burning of tokens. Companies from the Revenue Capital ecosystem are obliged to allocate up to 10% of their revenues to this end. In addition, the temporary blocking of RVC held by the team and the largest investors will protect it against sudden price falls. Revenue Coin (RVC) is a revenue token. The settlement between Revenue Capital - the issuer of tokens - and you as an investor takes place by buying and burning tokens. Both burning (reduction of supply) and purchase of tokens from exchanges will increase the RVC value systematically over time. Službena web stranica: https://revenuecoin.io/ Kupi RVC odmah!

Revenue Coin (RVC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Revenue Coin (RVC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 419.60K $ 419.60K $ 419.60K Ukupna količina: $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B Količina u optjecaju: $ 862.44M $ 862.44M $ 862.44M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 841.43K $ 841.43K $ 841.43K Povijesni maksimum: $ 0.04277222 $ 0.04277222 $ 0.04277222 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00048652 $ 0.00048652 $ 0.00048652 Saznajte više o cijeni Revenue Coin (RVC)

Revenue Coin (RVC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Revenue Coin (RVC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RVC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RVC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RVC tokena, istražite RVC cijenu tokena uživo!

