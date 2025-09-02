Revenue Coin Cijena (RVC)
Revenue Coin (RVC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RVCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RVC je $ 0.04277222, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RVC se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.48% u posljednjih 24 sata i -4.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Revenue Coin je $ 424.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RVC je 862.44M, s ukupnom količinom od 1729481687.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 851.37K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Revenue Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Revenue Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Revenue Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Revenue Coin u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+0.48%
|30 dana
|$ 0
|-4.62%
|60 dana
|$ 0
|-6.70%
|90 dana
|$ 0
|--
Revenue Coin (RVC) holders fund high-tech companies to scale marketing, sales, and social activities. Startups receiving funding allocate a % of revenues to the systematic purchase of RVC from the market, reducing supply and increasing its valuation. Revenue Coin is a deflationary token, and its quantity is fixed in a smart contract. RVC supply on the market will decrease due to monthly buyback and burning of tokens. Companies from the Revenue Capital ecosystem are obliged to allocate up to 10% of their revenues to this end. In addition, the temporary blocking of RVC held by the team and the largest investors will protect it against sudden price falls. Revenue Coin (RVC) is a revenue token. The settlement between Revenue Capital - the issuer of tokens - and you as an investor takes place by buying and burning tokens. Both burning (reduction of supply) and purchase of tokens from exchanges will increase the RVC value systematically over time.
