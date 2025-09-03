Revenant (GAMEFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 Najniža cijena $ 0.01089769$ 0.01089769 $ 0.01089769 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Revenant (GAMEFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.01419438. Tijekom protekla 24 sata, GAMEFItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GAMEFI je $ 3.24, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01089769.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GAMEFI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Revenant (GAMEFI)

Tržišna kapitalizacija $ 29.29K$ 29.29K $ 29.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.58K$ 42.58K $ 42.58K Količina u optjecaju 2.06M 2.06M 2.06M Ukupna količina 3,000,000.0 3,000,000.0 3,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Revenant je $ 29.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GAMEFI je 2.06M, s ukupnom količinom od 3000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.58K.