Revain Cijena (REV)
--
--
--
--
Revain (REV) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, REVtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REV je $ 3.85, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REV se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -- u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Revain je $ 1.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REV je 184.55B, s ukupnom količinom od 185056346011.834. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.48M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Revain u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Revain u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Revain u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Revain u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|--
|30 dana
|$ 0
|-18.33%
|60 dana
|$ 0
|-9.10%
|90 dana
|$ 0
|--
Revain is one of the new alternative currencies to be introduced in the already hyper crypto market. Revain is an unbiased review platform built on blockchain technology, which allows users to stay highly motivated. With the platform being a new generation feedback platform build on the blockchain technology, the platform aims to reinvent the review industry. Obviously, it’s an industry that needs a change – this booming industry has been fraught with peril and fraud as malicious users relentlessly write fake reviews. Also, a five star review on TripAdvisor, Yelp, and similar ratings websites can change the course of a business. The platform is led by Rinat Arslanov as the CEO. He is an entrepreneur with 10+ years in business, venture capital, and blockchain experience. Other key members of the team include Sergey Potekhin, who leads the development and blockchain design of Revain and holds the position of CEO of the Technology area; as well as developer Sergey Omilyanchuk, who is responsible for server and application architecture. In 2018 the team plans to launch the RVN token in quarter 3 and release gaming reviews in quarter 4. Revain is a marketing platform in the form of a Yelp-like online review platform. Businesses incentivize users to leave public feedback that’s posted to Revain’s digital ledger on the Ethereum blockchain.
