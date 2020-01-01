REV3AL (REV3L) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u REV3AL (REV3L), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

REV3AL (REV3L) Informacije REV3AL is a digital copyright protection and anti-counterfeit solution for artists, creators and Intellectual Property owners in the digital and physical ecosystems. REV3AL allows any user (creator, collector, or marketplace) to verify the authenticity and originality of their collection. REV3AL also preserves the value of original pieces by facilitating verification and flexible digital asset ownership models. Službena web stranica: https://rev3al.io

REV3AL (REV3L) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za REV3AL (REV3L), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 88.45K $ 88.45K $ 88.45K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 417.49M $ 417.49M $ 417.49M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 211.86K $ 211.86K $ 211.86K Povijesni maksimum: $ 0.139958 $ 0.139958 $ 0.139958 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00021186 $ 0.00021186 $ 0.00021186 Saznajte više o cijeni REV3AL (REV3L)

REV3AL (REV3L) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike REV3AL (REV3L) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj REV3L tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja REV3L tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku REV3L tokena, istražite REV3L cijenu tokena uživo!

