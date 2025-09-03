Više o RFSTETH

RFSTETH Informacije o cijeni

RFSTETH Bijela knjiga

RFSTETH Službena web stranica

RFSTETH Tokenomija

RFSTETH Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Return Finance Lido stETH Logotip

Return Finance Lido stETH Cijena (RFSTETH)

Neuvršten

1 RFSTETH u USD cijena uživo:

$0.163966
$0.163966$0.163966
+1.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Return Finance Lido stETH (RFSTETH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:46:22 (UTC+8)

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.161527
$ 0.161527$ 0.161527
24-satna najniža cijena
$ 0.167288
$ 0.167288$ 0.167288
24-satna najviša cijena

$ 0.161527
$ 0.161527$ 0.161527

$ 0.167288
$ 0.167288$ 0.167288

$ 0.187356
$ 0.187356$ 0.187356

$ 0.01883564
$ 0.01883564$ 0.01883564

-0.08%

+1.11%

-5.95%

-5.95%

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) cijena u stvarnom vremenu je $0.163966. Tijekom protekla 24 sata, RFSTETHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.161527 i najviše cijene $ 0.167288, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RFSTETH je $ 0.187356, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01883564.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RFSTETH se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, +1.11% u posljednjih 24 sata i -5.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Return Finance Lido stETH (RFSTETH)

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

--
----

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

6.85
6.85 6.85

6.853685675685387
6.853685675685387 6.853685675685387

Trenutačna tržišna kapitalizacija Return Finance Lido stETH je $ 1.12, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RFSTETH je 6.85, s ukupnom količinom od 6.853685675685387. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.12.

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Return Finance Lido stETH u USD iznosila je $ +0.00179791.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Return Finance Lido stETH u USD iznosila je $ +0.0389201339.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Return Finance Lido stETH u USD iznosila je $ +0.1203100688.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Return Finance Lido stETH u USD iznosila je $ +0.06542888346599757.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00179791+1.11%
30 dana$ +0.0389201339+23.74%
60 dana$ +0.1203100688+73.38%
90 dana$ +0.06542888346599757+66.40%

Što je Return Finance Lido stETH (RFSTETH)

Return Finance is the first fully regulated cross-chain DeFi aggregator designed to unlock the earning potential of decentralized finance for retail users, businesses, and institutions. Our platform simplifies DeFi investing by providing a one-stop shop for accessing the best yield opportunities on stablecoins like USDC and EURC and soon altcoins such as BTC, ETH, and SOL. We provide access to the most prominent DeFi protocols, including MakerDAO, Aave, Compound, and Curve, all through a single secure gateway.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Return Finance Lido stETH (RFSTETH)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Return Finance Lido stETH Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Return Finance Lido stETH (RFSTETH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Return Finance Lido stETH (RFSTETH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Return Finance Lido stETH.

Provjerite Return Finance Lido stETH predviđanje cijene sada!

RFSTETH u lokalnim valutama

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Return Finance Lido stETH (RFSTETH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RFSTETH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Return Finance Lido stETH (RFSTETH)

Koliko Return Finance Lido stETH (RFSTETH) vrijedi danas?
Cijena RFSTETH uživo u USD je 0.163966 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RFSTETH u USD?
Trenutačna cijena RFSTETH u USD je $ 0.163966. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Return Finance Lido stETH?
Tržišna kapitalizacija za RFSTETH je $ 1.12 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RFSTETH?
Količina u optjecaju za RFSTETH je 6.85 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RFSTETH?
RFSTETH je postigao ATH cijenu od 0.187356 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RFSTETH?
RFSTETH je vidio ATL cijenu od 0.01883564 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RFSTETH?
24-satni obujam trgovanja za RFSTETH je -- USD.
Hoće li RFSTETH još narasti ove godine?
RFSTETH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RFSTETH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:46:22 (UTC+8)

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.