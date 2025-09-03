Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.161527 $ 0.161527 $ 0.161527 24-satna najniža cijena $ 0.167288 $ 0.167288 $ 0.167288 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.161527$ 0.161527 $ 0.161527 24-satna najviša cijena $ 0.167288$ 0.167288 $ 0.167288 Najviša cijena ikada $ 0.187356$ 0.187356 $ 0.187356 Najniža cijena $ 0.01883564$ 0.01883564 $ 0.01883564 Promjena cijene (1H) -0.08% Promjena cijene (1D) +1.11% Promjena cijene (7D) -5.95% Promjena cijene (7D) -5.95%

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) cijena u stvarnom vremenu je $0.163966. Tijekom protekla 24 sata, RFSTETHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.161527 i najviše cijene $ 0.167288, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RFSTETH je $ 0.187356, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01883564.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RFSTETH se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, +1.11% u posljednjih 24 sata i -5.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Return Finance Lido stETH (RFSTETH)

Tržišna kapitalizacija $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Količina u optjecaju 6.85 6.85 6.85 Ukupna količina 6.853685675685387 6.853685675685387 6.853685675685387

Trenutačna tržišna kapitalizacija Return Finance Lido stETH je $ 1.12, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RFSTETH je 6.85, s ukupnom količinom od 6.853685675685387. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.12.