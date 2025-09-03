RetroCraft (RETRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00622674$ 0.00622674 $ 0.00622674 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.11% Promjena cijene (1D) +0.20% Promjena cijene (7D) -13.82% Promjena cijene (7D) -13.82%

RetroCraft (RETRO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RETROtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RETRO je $ 0.00622674, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RETRO se promijenio za -0.11% u posljednjih sat vremena, +0.20% u posljednjih 24 sata i -13.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RetroCraft (RETRO)

Tržišna kapitalizacija $ 46.53K$ 46.53K $ 46.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 97.43K$ 97.43K $ 97.43K Količina u optjecaju 477.53M 477.53M 477.53M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RetroCraft je $ 46.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RETRO je 477.53M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 97.43K.