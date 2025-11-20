reterd Cijena danas

Trenutačna cijena reterd (RETERD) danas je --, s promjenom od 3.37% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RETERD u USD je -- po RETERD.

reterd trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 74,146, s količinom u optjecaju od 999.74M RETERD. Tijekom posljednja 24 sata, RETERD trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, RETERD se kretao -4.21% u posljednjem satu i -16.05% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu reterd (RETERD)

Tržišna kapitalizacija $ 74.15K$ 74.15K $ 74.15K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 74.15K$ 74.15K $ 74.15K Količina u optjecaju 999.74M 999.74M 999.74M Ukupna količina 999,737,484.195234 999,737,484.195234 999,737,484.195234

Trenutačna tržišna kapitalizacija reterd je $ 74.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RETERD je 999.74M, s ukupnom količinom od 999737484.195234. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 74.15K.