Retardmaxxing (RETARDMAXX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00188142$ 0.00188142 $ 0.00188142 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.19% Promjena cijene (1D) +8.38% Promjena cijene (7D) +11.88% Promjena cijene (7D) +11.88%

Retardmaxxing (RETARDMAXX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RETARDMAXXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RETARDMAXX je $ 0.00188142, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RETARDMAXX se promijenio za +0.19% u posljednjih sat vremena, +8.38% u posljednjih 24 sata i +11.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Retardmaxxing (RETARDMAXX)

Tržišna kapitalizacija $ 220.83K$ 220.83K $ 220.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 220.83K$ 220.83K $ 220.83K Količina u optjecaju 999.74M 999.74M 999.74M Ukupna količina 999,737,520.091375 999,737,520.091375 999,737,520.091375

Trenutačna tržišna kapitalizacija Retardmaxxing je $ 220.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RETARDMAXX je 999.74M, s ukupnom količinom od 999737520.091375. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 220.83K.