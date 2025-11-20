retardcoin Cijena danas

Trenutačna cijena retardcoin (RETARD) danas je --, s promjenom od 0.28% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RETARD u USD je -- po RETARD.

retardcoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 47,725, s količinom u optjecaju od 999.83M RETARD. Tijekom posljednja 24 sata, RETARD trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01166686, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, RETARD se kretao -1.44% u posljednjem satu i -18.64% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu retardcoin (RETARD)

Tržišna kapitalizacija $ 47.73K$ 47.73K $ 47.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 47.73K$ 47.73K $ 47.73K Količina u optjecaju 999.83M 999.83M 999.83M Ukupna količina 999,827,120.399034 999,827,120.399034 999,827,120.399034

