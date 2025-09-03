Retard Finance (REFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -2.72% Promjena cijene (1D) -9.05% Promjena cijene (7D) -3.00%

Retard Finance (REFI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, REFItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REFI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REFI se promijenio za -2.72% u posljednjih sat vremena, -9.05% u posljednjih 24 sata i -3.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Retard Finance (REFI)

Tržišna kapitalizacija $ 53.19K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 53.19K Količina u optjecaju 999.53M Ukupna količina 999,533,301.547258

Trenutačna tržišna kapitalizacija Retard Finance je $ 53.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REFI je 999.53M, s ukupnom količinom od 999533301.547258. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.19K.