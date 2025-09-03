Više o REFI

Retard Finance Cijena (REFI)

Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:23:10 (UTC+8)

Retard Finance (REFI) Informacije o cijeni (USD)

Retard Finance (REFI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, REFItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REFI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REFI se promijenio za -2.72% u posljednjih sat vremena, -9.05% u posljednjih 24 sata i -3.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Retard Finance (REFI)

$ 53.19K
$ 53.19K$ 53.19K

--
----

$ 53.19K
$ 53.19K$ 53.19K

999.53M
999.53M 999.53M

999,533,301.547258
999,533,301.547258 999,533,301.547258

Trenutačna tržišna kapitalizacija Retard Finance je $ 53.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REFI je 999.53M, s ukupnom količinom od 999533301.547258. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.19K.

Retard Finance (REFI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Retard Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Retard Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Retard Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Retard Finance u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-9.05%
30 dana$ 0+35.31%
60 dana$ 0-12.53%
90 dana$ 0--

Što je Retard Finance (REFI)

Retarded Finance $ReFi is a community-driven meme token backed by its community of likeminded retards. We post memes and share the most absurd and entertaining finance news in our X community. We are constantly generating new content across X, TikTok and Reddit and will continue to do so with our unique and generative art that is circulating all over social media. We are building a retarded finance cult for the memes, and to spread awareness for how finance is retarded in reality if you narrow it down to the point, sometimes it just does not make sense.

Retard Finance (REFI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Retard Finance (REFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o REFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Retard Finance (REFI)

Koliko Retard Finance (REFI) vrijedi danas?
Cijena REFI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena REFI u USD?
Trenutačna cijena REFI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Retard Finance?
Tržišna kapitalizacija za REFI je $ 53.19K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za REFI?
Količina u optjecaju za REFI je 999.53M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za REFI?
REFI je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za REFI?
REFI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za REFI?
24-satni obujam trgovanja za REFI je -- USD.
Hoće li REFI još narasti ove godine?
REFI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte REFI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:23:10 (UTC+8)

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.