Trenutačna cijena RETARD AI (RETARD) danas je $ 0.00001277, s promjenom od 2.04% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RETARD u USD je $ 0.00001277 po RETARD.

RETARD AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 12,638.96, s količinom u optjecaju od 989.91M RETARD. Tijekom posljednja 24 sata, RETARD trgovao je između $ 0.00001169 (niska) i $ 0.00001281 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00182617, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001116.

U kratkoročnim performansama, RETARD se kretao -- u posljednjem satu i -8.94% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu RETARD AI (RETARD)

Informacije o tržištu RETARD AI (RETARD)

Tržišna kapitalizacija $ 12.64K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.64K Količina u optjecaju 989.91M Ukupna količina 989,910,509.848754

Trenutačna tržišna kapitalizacija RETARD AI je $ 12.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RETARD je 989.91M, s ukupnom količinom od 989910509.848754. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.64K.