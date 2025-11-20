Retail DAO Cijena danas

Trenutačna cijena Retail DAO (RETAIL) danas je $ 0.00112708, s promjenom od 12.58% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RETAIL u USD je $ 0.00112708 po RETAIL.

Retail DAO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 820,962, s količinom u optjecaju od 728.40M RETAIL. Tijekom posljednja 24 sata, RETAIL trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0.00115113 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00157166, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, RETAIL se kretao +0.07% u posljednjem satu i +24.21% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Retail DAO (RETAIL)

Tržišna kapitalizacija $ 820.96K$ 820.96K $ 820.96K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Količina u optjecaju 728.40M 728.40M 728.40M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Retail DAO je $ 820.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RETAIL je 728.40M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.13M.