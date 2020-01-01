Resurrection Coin ($REZ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Resurrection Coin ($REZ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Resurrection Coin ($REZ) Informacije $REZ (Resurrection Coin) is a meme coin launched on the Solana blockchain that combines crypto culture with a mission-driven purpose. Designed to be fully transparent and community-driven, $REZ donates a portion of project proceeds to charitable causes, including homelessness relief and veteran support. The project aims to prove that meme coins can be both fun and meaningful by tying market momentum to real-world generosity. $REZ has no presale, no team allocation, and operates with fair-launch principles. Službena web stranica: http://officialrezcoin.com/ Kupi $REZ odmah!

Resurrection Coin ($REZ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Resurrection Coin ($REZ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.57K $ 10.57K $ 10.57K Ukupna količina: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Količina u optjecaju: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.57K $ 10.57K $ 10.57K Povijesni maksimum: $ 0.00029869 $ 0.00029869 $ 0.00029869 Povijesni minimum: $ 0.00000919 $ 0.00000919 $ 0.00000919 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Resurrection Coin ($REZ)

Resurrection Coin ($REZ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Resurrection Coin ($REZ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $REZ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $REZ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $REZ tokena, istražite $REZ cijenu tokena uživo!

$REZ Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $REZ? Naša $REZ stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $REZ predviđanje cijene tokena odmah!

