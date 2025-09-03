Resurrection Coin ($REZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -1.24% Promjena cijene (7D) -1.24%

Resurrection Coin ($REZ) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $REZtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $REZ je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $REZ se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Resurrection Coin ($REZ)

Tržišna kapitalizacija $ 10.57K$ 10.57K $ 10.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.57K$ 10.57K $ 10.57K Količina u optjecaju 999.98M 999.98M 999.98M Ukupna količina 999,983,925.016851 999,983,925.016851 999,983,925.016851

Trenutačna tržišna kapitalizacija Resurrection Coin je $ 10.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $REZ je 999.98M, s ukupnom količinom od 999983925.016851. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.57K.