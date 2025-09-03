Više o $REZ

Resurrection Coin Logotip

Resurrection Coin Cijena ($REZ)

Neuvršten

1 $REZ u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Resurrection Coin ($REZ)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:49:01 (UTC+8)

Resurrection Coin ($REZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.24%

-1.24%

Resurrection Coin ($REZ) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $REZtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $REZ je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $REZ se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Resurrection Coin ($REZ)

$ 10.57K
$ 10.57K$ 10.57K

--
----

$ 10.57K
$ 10.57K$ 10.57K

999.98M
999.98M 999.98M

999,983,925.016851
999,983,925.016851 999,983,925.016851

Trenutačna tržišna kapitalizacija Resurrection Coin je $ 10.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $REZ je 999.98M, s ukupnom količinom od 999983925.016851. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.57K.

Resurrection Coin ($REZ) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Resurrection Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Resurrection Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Resurrection Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Resurrection Coin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+14.21%
60 dana$ 0-22.52%
90 dana$ 0--

Što je Resurrection Coin ($REZ)

$REZ (Resurrection Coin) is a meme coin launched on the Solana blockchain that combines crypto culture with a mission-driven purpose. Designed to be fully transparent and community-driven, $REZ donates a portion of project proceeds to charitable causes, including homelessness relief and veteran support. The project aims to prove that meme coins can be both fun and meaningful by tying market momentum to real-world generosity. $REZ has no presale, no team allocation, and operates with fair-launch principles.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Resurrection Coin ($REZ)

Službena web-stranica

Resurrection Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Resurrection Coin ($REZ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Resurrection Coin ($REZ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Resurrection Coin.

Provjerite Resurrection Coin predviđanje cijene sada!

$REZ u lokalnim valutama

Resurrection Coin ($REZ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Resurrection Coin ($REZ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $REZ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Resurrection Coin ($REZ)

Koliko Resurrection Coin ($REZ) vrijedi danas?
Cijena $REZ uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $REZ u USD?
Trenutačna cijena $REZ u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Resurrection Coin?
Tržišna kapitalizacija za $REZ je $ 10.57K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $REZ?
Količina u optjecaju za $REZ je 999.98M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $REZ?
$REZ je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $REZ?
$REZ je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $REZ?
24-satni obujam trgovanja za $REZ je -- USD.
Hoće li $REZ još narasti ove godine?
$REZ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $REZ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:49:01 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

