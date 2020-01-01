Resupply USD (REUSD) Tokenomika

Resupply USD (REUSD) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Resupply USD (REUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Resupply USD (REUSD) Informacije

A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets.

The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets.

Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater.

Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers.

The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive.

Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend.

Službena web stranica:
https://resupply.fi/
Bijela knjiga:
https://docs.resupply.fi/

Resupply USD (REUSD) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Resupply USD (REUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 79.02M
$ 79.02M
Ukupna količina:
$ 79.81M
$ 79.81M
Količina u optjecaju:
$ 79.81M
$ 79.81M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 79.02M
$ 79.02M
Povijesni maksimum:
$ 1.03
$ 1.03
Povijesni minimum:
$ 0.969015
$ 0.969015
Trenutna cijena:
$ 0.990021
$ 0.990021

Resupply USD (REUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Resupply USD (REUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj REUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja REUSD tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku REUSD tokena, istražite REUSD cijenu tokena uživo!

REUSD Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide REUSD? Naša REUSD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.