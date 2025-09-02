Resupply USD (REUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.989253 24-satna najviša cijena $ 0.990654 Najviša cijena ikada $ 1.023 Najniža cijena $ 0.969015 Promjena cijene (1H) -0.03% Promjena cijene (1D) -0.04% Promjena cijene (7D) -0.03%

Resupply USD (REUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.98952. Tijekom protekla 24 sata, REUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.989253 i najviše cijene $ 0.990654, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REUSD je $ 1.023, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.969015.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REUSD se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, -0.04% u posljednjih 24 sata i -0.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Resupply USD (REUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 78.56M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 78.56M Količina u optjecaju 79.40M Ukupna količina 79,370,729.43162444

Trenutačna tržišna kapitalizacija Resupply USD je $ 78.56M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REUSD je 79.40M, s ukupnom količinom od 79370729.43162444. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 78.56M.