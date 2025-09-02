Više o REUSD

Resupply USD Logotip

Resupply USD Cijena (REUSD)

Neuvršten

1 REUSD u USD cijena uživo:

0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Resupply USD (REUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:39:22 (UTC+8)

Resupply USD (REUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.03%

-0.04%

-0.03%

-0.03%

Resupply USD (REUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.98952. Tijekom protekla 24 sata, REUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.989253 i najviše cijene $ 0.990654, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REUSD je $ 1.023, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.969015.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REUSD se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, -0.04% u posljednjih 24 sata i -0.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Resupply USD (REUSD)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Resupply USD je $ 78.56M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REUSD je 79.40M, s ukupnom količinom od 79370729.43162444. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 78.56M.

Resupply USD (REUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Resupply USD u USD iznosila je $ -0.0004112937887084.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Resupply USD u USD iznosila je $ -0.0006505104.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Resupply USD u USD iznosila je $ +0.0003807672.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Resupply USD u USD iznosila je $ -0.0003339624493417.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0004112937887084-0.04%
30 dana$ -0.0006505104-0.06%
60 dana$ +0.0003807672+0.04%
90 dana$ -0.0003339624493417-0.03%

Što je Resupply USD (REUSD)

A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend.

Resurs Resupply USD (REUSD)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Resupply USD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Resupply USD (REUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Resupply USD (REUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Resupply USD.

Provjerite Resupply USD predviđanje cijene sada!

REUSD u lokalnim valutama

Resupply USD (REUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Resupply USD (REUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o REUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Resupply USD (REUSD)

Koliko Resupply USD (REUSD) vrijedi danas?
Cijena REUSD uživo u USD je 0.98952 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena REUSD u USD?
Trenutačna cijena REUSD u USD je $ 0.98952. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Resupply USD?
Tržišna kapitalizacija za REUSD je $ 78.56M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za REUSD?
Količina u optjecaju za REUSD je 79.40M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za REUSD?
REUSD je postigao ATH cijenu od 1.023 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za REUSD?
REUSD je vidio ATL cijenu od 0.969015 USD.
Koliki je obujam trgovanja za REUSD?
24-satni obujam trgovanja za REUSD je -- USD.
Hoće li REUSD još narasti ove godine?
REUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte REUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
