Resupply (RSUP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.93422 24-satna najniža cijena $ 1.24 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.93422 24-satna najviša cijena $ 1.24 Najviša cijena ikada $ 4.59 Najniža cijena $ 0.261398 Promjena cijene (1H) -5.08% Promjena cijene (1D) +21.29% Promjena cijene (7D) +19.18%

Resupply (RSUP) cijena u stvarnom vremenu je $1.17. Tijekom protekla 24 sata, RSUPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.93422 i najviše cijene $ 1.24, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RSUP je $ 4.59, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.261398.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RSUP se promijenio za -5.08% u posljednjih sat vremena, +21.29% u posljednjih 24 sata i +19.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Resupply (RSUP)

Tržišna kapitalizacija $ 10.36M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 76.56M Količina u optjecaju 8.83M Ukupna količina 65,267,419.3

Trenutačna tržišna kapitalizacija Resupply je $ 10.36M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RSUP je 8.83M, s ukupnom količinom od 65267419.3. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 76.56M.