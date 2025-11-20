Restaking Vault ETH Cijena danas

Trenutačna cijena Restaking Vault ETH (RSTETH) danas je $ 3,642.8, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RSTETH u USD je $ 3,642.8 po RSTETH.

Restaking Vault ETH trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 72,948,444, s količinom u optjecaju od 20.03K RSTETH. Tijekom posljednja 24 sata, RSTETH trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 6,262.2, dok je rekordna najniža cijena bila $ 3,642.8.

U kratkoročnim performansama, RSTETH se kretao -- u posljednjem satu i -15.56% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Restaking Vault ETH (RSTETH)

Tržišna kapitalizacija $ 72.95M$ 72.95M $ 72.95M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 72.95M$ 72.95M $ 72.95M Količina u optjecaju 20.03K 20.03K 20.03K Ukupna količina 20,025.35814139136 20,025.35814139136 20,025.35814139136

