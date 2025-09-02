Restaked Swell ETH (RSWETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4,448.47 $ 4,448.47 $ 4,448.47 24-satna najniža cijena $ 4,654.38 $ 4,654.38 $ 4,654.38 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4,448.47$ 4,448.47 $ 4,448.47 24-satna najviša cijena $ 4,654.38$ 4,654.38 $ 4,654.38 Najviša cijena ikada $ 17,684.38$ 17,684.38 $ 17,684.38 Najniža cijena $ 1,442.67$ 1,442.67 $ 1,442.67 Promjena cijene (1H) +0.13% Promjena cijene (1D) -1.12% Promjena cijene (7D) -2.23% Promjena cijene (7D) -2.23%

Restaked Swell ETH (RSWETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,585.13. Tijekom protekla 24 sata, RSWETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,448.47 i najviše cijene $ 4,654.38, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RSWETH je $ 17,684.38, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,442.67.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RSWETH se promijenio za +0.13% u posljednjih sat vremena, -1.12% u posljednjih 24 sata i -2.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Restaked Swell ETH (RSWETH)

Tržišna kapitalizacija $ 98.17M$ 98.17M $ 98.17M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 98.17M$ 98.17M $ 98.17M Količina u optjecaju 21.39K 21.39K 21.39K Ukupna količina 21,391.7086414883 21,391.7086414883 21,391.7086414883

Trenutačna tržišna kapitalizacija Restaked Swell ETH je $ 98.17M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RSWETH je 21.39K, s ukupnom količinom od 21391.7086414883. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 98.17M.