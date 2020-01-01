Restaked sAVAX (RSAVAX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Restaked sAVAX (RSAVAX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Restaked sAVAX (RSAVAX) Informacije rsAVAX is restaked sAVAX, allowing users to benefit from native sAVAX yield as well as rewards for providing crypto-economic security to Avalanche L1s. Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX. Službena web stranica: https://yieldyak.com/avalanche/milk/0xDf788AD40181894dA035B827cDF55C523bf52F67/ Bijela knjiga: https://docs.yieldyak.com/milk-vaults/rsavax-suzaku-restaking Kupi RSAVAX odmah!

Restaked sAVAX (RSAVAX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Restaked sAVAX (RSAVAX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.75M $ 3.75M $ 3.75M Ukupna količina: $ 123.93K $ 123.93K $ 123.93K Količina u optjecaju: $ 123.93K $ 123.93K $ 123.93K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.75M $ 3.75M $ 3.75M Povijesni maksimum: $ 49.42 $ 49.42 $ 49.42 Povijesni minimum: $ 17.69 $ 17.69 $ 17.69 Trenutna cijena: $ 30.27 $ 30.27 $ 30.27 Saznajte više o cijeni Restaked sAVAX (RSAVAX)

Restaked sAVAX (RSAVAX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Restaked sAVAX (RSAVAX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RSAVAX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RSAVAX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RSAVAX tokena, istražite RSAVAX cijenu tokena uživo!

