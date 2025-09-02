Restaked sAVAX (RSAVAX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 27.68 24-satna najviša cijena $ 29.66 Najviša cijena ikada $ 49.42 Najniža cijena $ 17.69 Promjena cijene (1H) +0.72% Promjena cijene (1D) +0.19% Promjena cijene (7D) +4.14%

Restaked sAVAX (RSAVAX) cijena u stvarnom vremenu je $29.67. Tijekom protekla 24 sata, RSAVAXtrgovalo je između najniže cijene $ 27.68 i najviše cijene $ 29.66, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RSAVAX je $ 49.42, dok je najniža cijena svih vremena $ 17.69.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RSAVAX se promijenio za +0.72% u posljednjih sat vremena, +0.19% u posljednjih 24 sata i +4.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Restaked sAVAX (RSAVAX)

Tržišna kapitalizacija $ 3.98M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.98M Količina u optjecaju 134.30K Ukupna količina 134,292.8504430671

Trenutačna tržišna kapitalizacija Restaked sAVAX je $ 3.98M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RSAVAX je 134.30K, s ukupnom količinom od 134292.8504430671. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.98M.