Restaked sAVAX Cijena (RSAVAX)

Neuvršten

1 RSAVAX u USD cijena uživo:

+0.40%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Restaked sAVAX (RSAVAX)
Restaked sAVAX (RSAVAX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.72%

+0.19%

+4.14%

+4.14%

Restaked sAVAX (RSAVAX) cijena u stvarnom vremenu je $29.67. Tijekom protekla 24 sata, RSAVAXtrgovalo je između najniže cijene $ 27.68 i najviše cijene $ 29.66, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RSAVAX je $ 49.42, dok je najniža cijena svih vremena $ 17.69.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RSAVAX se promijenio za +0.72% u posljednjih sat vremena, +0.19% u posljednjih 24 sata i +4.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Restaked sAVAX (RSAVAX)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Restaked sAVAX je $ 3.98M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RSAVAX je 134.30K, s ukupnom količinom od 134292.8504430671. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.98M.

Restaked sAVAX (RSAVAX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Restaked sAVAX u USD iznosila je $ +0.055727.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Restaked sAVAX u USD iznosila je $ +4.7270807730.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Restaked sAVAX u USD iznosila je $ +10.0253327820.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Restaked sAVAX u USD iznosila je $ +3.727787601678932.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.055727+0.19%
30 dana$ +4.7270807730+15.93%
60 dana$ +10.0253327820+33.79%
90 dana$ +3.727787601678932+14.37%

Što je Restaked sAVAX (RSAVAX)

rsAVAX is restaked sAVAX, allowing users to benefit from native sAVAX yield as well as rewards for providing crypto-economic security to Avalanche L1s. Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Restaked sAVAX (RSAVAX)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Restaked sAVAX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Restaked sAVAX (RSAVAX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Restaked sAVAX (RSAVAX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Restaked sAVAX.

Provjerite Restaked sAVAX predviđanje cijene sada!

RSAVAX u lokalnim valutama

Restaked sAVAX (RSAVAX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Restaked sAVAX (RSAVAX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RSAVAX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Restaked sAVAX (RSAVAX)

Koliko Restaked sAVAX (RSAVAX) vrijedi danas?
Cijena RSAVAX uživo u USD je 29.67 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RSAVAX u USD?
Trenutačna cijena RSAVAX u USD je $ 29.67. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Restaked sAVAX?
Tržišna kapitalizacija za RSAVAX je $ 3.98M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RSAVAX?
Količina u optjecaju za RSAVAX je 134.30K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RSAVAX?
RSAVAX je postigao ATH cijenu od 49.42 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RSAVAX?
RSAVAX je vidio ATL cijenu od 17.69 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RSAVAX?
24-satni obujam trgovanja za RSAVAX je -- USD.
Hoće li RSAVAX još narasti ove godine?
RSAVAX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RSAVAX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
