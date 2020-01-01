Restake Finance (RSTK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Restake Finance (RSTK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Restake Finance (RSTK) Informacije Restake Finance DAO is a decentralized autonomous organization that aims to become a yield powerhouse – by introducing modular liquid restaking to EigenLayer. We're building a new era of yield - an intuitive platform to restake your liquid staking tokens and maximise your on-chain rewards through $rstETH, our liquid restaking token. Using $rstETH will allow you to earn restaking rewards while receiving a liquid derivative in exchange for your locked principal. You will have instant liquidity to your tokens and the ability to compound yield. Službena web stranica: https://www.restakefinance.com/ Bijela knjiga: https://docs.restakefinance.com/refi-docs-1/opportunity/what-is-eigen-layer

Restake Finance (RSTK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Restake Finance (RSTK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 271.12K $ 271.12K $ 271.12K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 38.26M $ 38.26M $ 38.26M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 708.70K $ 708.70K $ 708.70K Povijesni maksimum: $ 2.8 $ 2.8 $ 2.8 Povijesni minimum: $ 0.00322433 $ 0.00322433 $ 0.00322433 Trenutna cijena: $ 0.00708696 $ 0.00708696 $ 0.00708696 Saznajte više o cijeni Restake Finance (RSTK)

Restake Finance (RSTK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Restake Finance (RSTK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RSTK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RSTK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RSTK tokena, istražite RSTK cijenu tokena uživo!

RSTK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RSTK? Naša RSTK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

