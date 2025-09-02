Restake Finance (RSTK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.8$ 2.8 $ 2.8 Najniža cijena $ 0.00322433$ 0.00322433 $ 0.00322433 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.11% Promjena cijene (7D) -0.11%

Restake Finance (RSTK) cijena u stvarnom vremenu je $0.0086994. Tijekom protekla 24 sata, RSTKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RSTK je $ 2.8, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00322433.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RSTK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Restake Finance (RSTK)

Tržišna kapitalizacija $ 332.81K$ 332.81K $ 332.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 869.94K$ 869.94K $ 869.94K Količina u optjecaju 38.26M 38.26M 38.26M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Restake Finance je $ 332.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RSTK je 38.26M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 869.94K.