Resolv USR Logotip

Resolv USR Cijena (USR)

Neuvršten

1 USR u USD cijena uživo:

$0.999898
$0.999898
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Resolv USR (USR)
Resolv USR (USR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.999802
$ 0.999802
24-satna najniža cijena
$ 1.0
$ 1.0
24-satna najviša cijena

$ 0.999802
$ 0.999802

$ 1.0
$ 1.0

$ 1.022
$ 1.022

$ 0.959194
$ 0.959194

-0.01%

-0.00%

+0.00%

+0.00%

Resolv USR (USR) cijena u stvarnom vremenu je $0.999882. Tijekom protekla 24 sata, USRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.999802 i najviše cijene $ 1.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USR je $ 1.022, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.959194.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USR se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i +0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Resolv USR (USR)

$ 323.83M
$ 323.83M

--
--

$ 323.83M
$ 323.83M

323.86M
323.86M

323,858,297.2327711
323,858,297.2327711

Trenutačna tržišna kapitalizacija Resolv USR je $ 323.83M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USR je 323.86M, s ukupnom količinom od 323858297.2327711. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 323.83M.

Resolv USR (USR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Resolv USR u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Resolv USR u USD iznosila je $ +0.0001911774.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Resolv USR u USD iznosila je $ +0.0002871661.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Resolv USR u USD iznosila je $ -0.0001227692931602.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.00%
30 dana$ +0.0001911774+0.02%
60 dana$ +0.0002871661+0.03%
90 dana$ -0.0001227692931602-0.01%

Što je Resolv USR (USR)

Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount.

Resolv USR Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Resolv USR (USR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Resolv USR (USR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Resolv USR.

Provjerite Resolv USR predviđanje cijene sada!

USR u lokalnim valutama

Resolv USR (USR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Resolv USR (USR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Resolv USR (USR)

Koliko Resolv USR (USR) vrijedi danas?
Cijena USR uživo u USD je 0.999882 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena USR u USD?
Trenutačna cijena USR u USD je $ 0.999882. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Resolv USR?
Tržišna kapitalizacija za USR je $ 323.83M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za USR?
Količina u optjecaju za USR je 323.86M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USR?
USR je postigao ATH cijenu od 1.022 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USR?
USR je vidio ATL cijenu od 0.959194 USD.
Koliki je obujam trgovanja za USR?
24-satni obujam trgovanja za USR je -- USD.
Hoće li USR još narasti ove godine?
USR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Resolv USR (USR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

