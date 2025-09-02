Resolv USR (USR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.999802, 24-satna najviša cijena $ 1.0. Najviša cijena ikada $ 1.022. Najniža cijena $ 0.959194. Promjena cijene (1H) -0.01%, Promjena cijene (1D) -0.00%, Promjena cijene (7D) +0.00%.

Resolv USR (USR) cijena u stvarnom vremenu je $0.999882. Tijekom protekla 24 sata, USRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.999802 i najviše cijene $ 1.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USR je $ 1.022, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.959194.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USR se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i +0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Resolv USR (USR)

Tržišna kapitalizacija $ 323.83M, Obujam (24 sata) --, Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 323.83M, Količina u optjecaju 323.86M, Ukupna količina 323,858,297.2327711

Trenutačna tržišna kapitalizacija Resolv USR je $ 323.83M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USR je 323.86M, s ukupnom količinom od 323858297.2327711. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 323.83M.